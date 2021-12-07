主活動會場除了原住民族歌手接力開唱，也有原風特色DIY體驗、原味部落市集等豐富內容。（參山國家風景區管理處提供／李京昇苗栗傳真）

登山健行活動路線，全程長約3.6公里，爬升約400公尺，沿路有眾多植物種類，還有壯闊的自然山林美景。（參山國家風景區管理處提供／李京昇苗栗傳真）

參山國家風景區管理處25日將在苗栗南庄舉辦「漫步峽谷．輕遊石壁」登山健行音樂會，即日起免費開放報名參加，邀請500位喜愛旅遊、登山健行的旅客，前進石壁部落，感受獨具魅力的部落之美。

參山處代理處長曹忠猷表示，石壁部落位於苗栗縣南庄鄉東河村，居民多數是從鹿場山區遷徙而來的泰雅族人，因為地處壯闊陡峭的山壁環繞中，素有石壁部落美稱，除了擁有獨特的自然景觀，更保有泰雅族傳統文化中的苧麻編織工藝及染織工藝。

他說，，此活動已是第三屆辦理，透過原住民族音樂饗宴，搭配石壁山林幽靜的氛圍，喜歡深入探訪原住民族部落的遊客，千萬不能錯過此次部落小旅行，當地族人也將帶領探訪賽夏族與泰雅族的傳統生活領域。

而登山健行活動路線，全程長約3.6公里，爬升約400公尺，沿路有眾多植物種類，還有壯闊的自然山林美景，並在登山健行頂點設有美味補給站、原味市集，登高眺遠秀麗美景的同時也能享受原民特色美食，主活動會場除了原住民族歌手接力開唱，也有原風特色DIY體驗、原味部落市集等豐富內容。

參山處指出，本次活動免費參與，7日上午10點開放在BeClass報名網報名，部落小旅行限額90名，登山健行活動限額500名，額滿為止。