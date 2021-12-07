台灣運動選手的培訓經費與訓練環境一直是全民矚目議題，原住民族學校運動人才的培育計畫也正努力逐步落實中，新竹縣尖石國中有一位熱血的體育老師謝俊漢，不但成立田徑隊為後山部落的孩子們打開人生另一扇門窗，更讓學生直接住進家中，無私的每日照顧三餐與生活起居，只為了激發孩子們的運動天賦。對此，尖石國中校長彭清宏表示，感念熱血教練謝俊漢多年來盡心培育原鄉部落的運動人才，透過立法委員高金素梅的宣傳，科諦柏諦實業董事長陳春芳看見其迫切需求，主動大方捐助500萬元作為選手訓練與醫療照護費用，並選擇在華南銀行成立信託基金，將於明日(12/8)正式簽約，由華銀高層與高金素梅在場見證。

尖石國中校長彭清宏透露，尖石國中是尖石鄉最高學府，全校有8個普通班、3個體育班，共213位學生，有超過9成都是泰雅族群學生，是全台最大的單一族群原住民學校，亦是知名的體育人才培育搖籃，包括田徑、籃球、柔道等，此次陳春芳董事長看見原鄉部落的需求，主動找上高金素梅立委牽線，僅聽取一次簡報就決定大方資助500萬元，真的是遇到貴人，眾人都相當感動，此捐款將透過華南銀行信託，採共計10年、每年50萬元的經費做為運動選手培育使用，專款專用於營養補給、受傷醫療、外出比賽費用補助及得名與破紀錄奬金，給予台灣體育人才推廣相當正向的鼓勵與肯定。

尖石國中教練謝俊漢盡心盡力培植運動人才一直廣為人知，彭清宏表示，由於尖石鄉幅員遼闊，後山部落的孩子上學至少需要1~2小時的車程，謝俊漢老師為了就近照顧學生，主動讓選手住到家中集訓，現在家中就住了6名學生，而寒暑假更有10多名學生一起入住培訓，與妻子一同負責準備三餐照顧選手起居，夫妻倆用盡全部的時間與心力，就是為了培育台灣的運動人才，讓孩子們從訓練與比賽中得到肯定與屬於自己的舞台，也將未來目標與希望朝向奧運前進。

彭清宏說，運動選手的培訓過程相當辛苦，這些原住民孩子都很願意吃苦，學習態度都讓師長們相當感動，尖石國中也非常感謝高金素梅立委、陳春芳董事長與華南銀行的共同協助，希望未來能培育更多運動人才，持續帶給孩子們夢想的舞台。