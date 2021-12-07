桃園市長鄭文燦（左起）、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲7日參與遠見高峰會，暢談城市抗疫學。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦7日出席遠見高峰會，分享抗疫與城市治理，侯友宜提到柯、鄭明年任期將屆，他也有可能離開，引發各界對參選2024總統的聯想，侯會後受訪強調，他的意思是每一個人都要把握每一天做好每一件事。

柯文哲、侯友宜和鄭文燦今出席遠見高峰會暢談首都圈的城市抗疫學，主持人《遠見雜誌》社長楊瑪利開場表示，3位市長很有可能參與2024總統大選，她看看3人都不敢笑，不過，藍綠白難得有共識，3人的標準答案都是先把市長做好，接著她打趣說，現在進入「類總統候選人發言」。

楊瑪利提問是否參選2024總統，她說，3位回答都是先把市長做好，但今天不准講這個答案，否則就白問了。

柯文哲指出，這種題目被問太多遍了，認真過每一天、快樂過每一天這樣就好了，引起台下一陣大笑，他接著說，人的行為受過去經驗影響，他非常知道人就是盡力去做，人生哲學是心存善念、盡力而為，認真做剩下給上天去決定，老是問那麼多幹什麼，認真去做就好了。

主持人問台下觀眾這樣的答案有沒有過關，侯友宜高喊「可以啦」，台下即響起一片掌聲。

侯友宜強調，工作了40年，每天努力做事，至於每天怎樣，就像柯文哲把他升級形容成家醫科醫師，其實他是警察，警察就是打仗，萬一一槍打掉就掛了，但想想被說是家醫科醫生也沒錯，聽人家心臟明天能不能呼吸才是最重要，這才是希望與要努力的方向，最重要是鎖住所有人民的呼吸。

侯友宜說，怎麼念茲在茲把人民需要的事情做好，才是我們要做的本分，沒人知道未來會怎樣，未來最重要的是交給每天踏實工作的人民對你的看法與想法，好好做事才對得起現在這個位子，做不好就對不起當時這些市民朋友的滿滿支持，不要在乎那個職位，要在乎別人怎麼看你的定位，做好就好了。

鄭文燦則認為，任期剩下1年，任期的每一天都很重要，心裡總是覺得無論做得如何、得到多少肯定，但總是還有沒做完的部分，1天要當3天用，要活在當下、把握當下，政論節目、網路有很多討論，劇本也很多，但謠言的風吹不動冷靜的心，他沒辦法花那麼多時間回答每一個劇本，現在還有很多想做的事，他的心還是滿穩定的，想太多不是他的風格，民進黨現在全力準備四大公投，今年和明年他也有年度計畫在進行，沒辦法給主辦單位一百分的答案，但我們會做到一百分。

會後，侯友宜在會中說明年搞不好也會離開，被解讀為表態參選總統，他澄清，不是說這個意思，每一個人都要把握好每一天，好好做好每一件事，這才是當下更要珍惜的，人總是會有卸下工作的一天，隨時間、歲月、年紀與環境變化，把握每一天做好市長角色，今天來談的是大家一起團結防疫，3人合作經驗分享也彼此想想哪些可以做得更好，防疫還在進行當中，更要攜手合作。