人氣性感網紅郭鬼鬼又出奇招，擁有甜美顏值、白皙肌膚與G罩杯魔鬼身材的她，因常在網上分享火辣穿搭而受封「雪乳戰神」，上月才在「走鐘獎」以庫伊拉深V穿著一鳴驚人，昨(6日)又分享白襯衫內搭深紅爆乳胸衣的老師裝扮，還在影片開頭深深一鞠躬，再度引起粉絲們暴動，直呼「不想下課啦！」。

郭鬼鬼不改kuso惡搞作風，當起英文老師教同學們當「和平大使」，第一個教的片語就叫「send tree pay」，也就是台語「呼巴掌／搧嘴巴」的諧音，只見郭鬼鬼白襯衫、紅內衣，凸顯雪白爆乳性感線條外，映襯後方背景的綠色黑板，也很有迎接聖誕節將至的巧思，性感搞笑兼具，不到一天便引來8.8萬人狂讚。

郭鬼鬼曾於上月13日參加為YouTuber專設的「走鐘獎」頒獎典禮，她仿照好萊塢女星艾瑪史東（Emily Stone），以電影「時尚惡女：庫伊拉」造型征服紅毯，深V開岔到肚臍與筆直事業線引來數萬人點讚，當然也有酸民說她「擠得這麼大是假奶吧？」，郭鬼鬼則在貼文中霸氣回應「我根本沒擠好嗎！我有需要去隆胸嗎？」展現十足自信。

郭鬼鬼憑著天使臉孔、魔鬼身材，獲得「雪乳戰神」之稱，2019年拍攝比基尼洗車女郎，後來有網友在FB社團爆料公社發文，一夕間爆紅，之後陸續受邀上《綜藝大熱門》、《國光幫幫忙》、《小明星大跟班》等節目，2020年還獲得JKF性感美胸獎。