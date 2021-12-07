在11月湖人、快艇目前的共用主場Staples Center就驚傳要改名，今年12月25日球館將改為Crypto.com Arena，後者與Staples Center母公司AEG達成未來20年7億美元冠名權，而在今天Staples Center於球場上的冠名字樣被正式拆除，讓有22年歷史的名稱成為回憶，在洛杉磯這裡可是一大地標。

RIP to the Staples Center 🙏 pic.twitter.com/YVlR91woDg — Joe Pompliano (@JoePompliano) December 6, 2021

Staples Center冠名權從1999年開始啟用，至今已22年，這座球館充滿了回憶，尤其與已故球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)有非常緊密連結，柯比遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)之前發了一張照片，呈現Staples Center和柯比戴王冠的樣子，並寫道：「柯比建立湖人主場的名聲，永遠都是！」

《洛杉磯時報》記者比爾(Bill Plaschke)表示：「失去原來名字令人痛苦，失去與柯比有同等意義球館名稱也是，過去20年我見證洛城體育一些偉大時刻。」快艇球星保羅喬治(Paul George)則說：「這感覺很奇怪，從小就知道這個地方，它就代表著洛城，但改名字肯定會很怪，有點像抹殺歷史一樣。」

從上述言論都看出人們對球館改名感到不捨，但這確實是商業的一部份，而Staples Center除了用來當湖人及快艇的主場，也經常舉辦大型活動和演唱會，甚至是其他的比賽，這裡不只讓名人、運動員印象深刻，就連洛杉磯市民都把它視為非常重要的地方。

It will always be Staples center to me. The home Kobe built. #MambaForever pic.twitter.com/iHLdXW1ohd — V💙 (@MsSportsFan24) December 6, 2021

未來球館會正式改為Crypto.com Arena，對此Staples Center母公司AEG營收總監說：「這種關係代表增長最快加密貨幣平台、世界上最大體育和現場娛樂公司，共同推動體育和現場娛樂未來，以及這個領域在未來幾十年令人難以置信的資產。 」相信人們還需要時間來習慣這一切。