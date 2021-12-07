光復中學資訊科3年級學生劉鑒陞（右二），近日參加「全國中等學校技藝競賽工業類─電腦修護」，榮獲全國金手獎佳績。（陳育賢攝）

新竹市光復中學資訊科3年級學生劉鑒陞，近日參加「全國中等學校技藝競賽工業類─電腦修護」，在全國61所學校的優秀選手中脫穎而出，榮獲全國金手獎佳績，不僅是該校資訊科首摘金手獎的紀錄，也是新竹市唯一獲得金手獎的學校。

指導老師張勇謙指出，今年全國技藝競賽電腦修護工職類，競賽內容為學科及術科2站，學科涵蓋學生所學3年專業知識、專業英文單字；術科第1站競賽內容則包含電腦主機拆卸及組裝，網路線及光纖線製作，Windows Server 及Linux Fedora2大網路作業系統安裝與各項服務主機設定。

第2站競賽內容則有電腦介面卡製作、VＢ程式及Arduino程式撰寫，以電腦VＢ程式控制及監控介面卡上晶片執行Arduino程式的功能與狀態，今年還特別新增加入藍芽通訊傳輸功能的指定競賽項目，讓今年的競賽難度更為提高。

張勇謙說，整體競賽涵蓋電腦硬體、作業系統安裝及設定、電路板設計與製作、VB、Arduino程式撰寫，學生需要整合各項專業知識與技能，才能以面對多變的試題，尤其比賽時要冷靜與耐力，鑒陞能夠獲獎是實至名歸。

劉鑒陞則表示，他在國中畢業後依照自己的興趣，加上家人的支持選擇資訊科就讀，入學後從頭開始學起，隨跟著學校安排的課程規畫，學習電腦修護、電腦程式設計、電子電路設計製作等相關知識與技巧。

他說，訓練過程中除了在校練習時討論，在家中也會透過社群軟體與指導老師群及學長互動交換訊息，遇到困難，透過書籍、網路，努力尋找解決方案，再實際測試驗證，經實驗測試將研究結果融入到競賽的實作系統中。