一名網友在臉書抱怨警方把舉發照片的車牌號碼「N看成H」，害他莫名收到「別人的罰單」，而他向警方反映已超過一周，卻遲遲未撤單，讓他相當不滿。文章曝光，引起網友討論。

這名網友在臉書社團《爆料公社二社》發文，稱日前收到高雄市警局開出的違規停車罰單，仔細一看舉發照片中車輛車牌為「BAN」開頭，但罰單上的通知單為「BAH」，竟相差一個英文字母。

原PO沒違規卻無辜收到別人的罰單，忍不住怨嘆「真是擾民，N跟H差那麼多還會開錯」，稱他上月28日收到罰單，29日就前往開單派出所詢問，警方則回應舉發此案的員警休假，結果直至本月6日都未收到警方的回覆，他無可奈何才上網發文。

文章曝光後，不少網友留言調侃，「現在不識字也能當警察喔？」、「直接跑轄區內監理站裁決所申訴較快！」、「不意外」、「很奇怪，平常都在上班，有事要找人的時候都在休假…」、「法規上廢警亂噴單沒有罰則，所以你不是第一個也不是最後一個」；也有網友建議原PO直接上裁決所網站聲明異議，不要再痴等員警處理。