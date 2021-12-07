億泰電線電纜近1個月漲幅45.81％，遭證交所公布財務資訊，自結10月EPS為0.11元，加上前三季EPS為0.35元，前十月EPS達0.46元。億泰表示，億泰10月營收及獲利雙雙增長的主因，國際銅價上漲，反映在售價上，交貨給台電及民間企業電力線纜數量也增加所致。

億泰越南廠近期恢復降載生產，惟越南廠佔營收比重一成，影響不大。自結10月合併營收3.17億元，年成長64.63％，本期淨利2124萬元，年成長331.98％，EPS為0.11元，接近第三季EPS為0.12元。前三季合併營收回升至21.9億元、本期淨利0.65億元，EPS為0.35元，前十月合併營收21.03億元，年增16.30％，EPS達0.46元。億泰表示，億泰近年調整策略，只接有毛利的訂單不再衝量，台電標案也利潤，億泰取得標案，10月出貨給台電，民間企業出貨也增加，是億泰10月營收及獲利都成長的主因。