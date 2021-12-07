遠東集團HAPPY GO旗下市調7日公布2021「年度消費行為白皮書」，「身體健康」已成為無論男女老少共同想追求的健康關鍵字，並以高比例聚焦在三大關鍵「飲食、睡眠、運動」，採買智慧穿戴裝置、健康APP，以及選用智慧家電維持飲食健康，健康科技和智慧家電儼然為疫後新生活商機。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，透過HAPPY GO千萬會員資料數據，今年疫情年不少人因此開啟在家運動模式，選擇觀看免付費線上運動課程的趨勢，凸顯疫情帶動居家運動風氣；另外，消費者也會購買穿戴式裝置，追蹤個人生理特徵變化，呈現運動科學數據化的潮流。

調查顯示，有高達六成受訪者打算未來購買智慧手錶、智慧手環，至於挑選時會看重的核心功能，以「蓄電力長」拔得頭籌，其次依序是血壓監測、心律監測、步數計算、以及防水/防塵，若長期有運動者則會特別在意是否有卡路里計算、溫度感測功能。

而運動型家電諸如Switch健身環、運動/筋膜按摩槍、訴求緩減輕酸痛的週波健康器，都在這波調查中成為消費者心目中的熱賣商品，而透過深度訪談更發現，即便三級警戒後，消費者使用Switch健身環的頻次更增加到一周2～3次，顯見健身環已非單純電玩而是成為運動輔助器。

此外不少人會選擇使用健康APP，且宅在家自煮的科技家電越趨重要，像是新型態的氣炸鍋、烤箱、蒸氣料理機、食物調理機均受歡迎，而居家清潔家電方面，也因為疫情病毒的肆虐更在意空氣品質及舒適度，且近七成考量耗材配件替換的簡單方便性，助眠紓壓家電包括肩頸按摩器、椅墊、智能睡眠眼鏡眼罩、揉捏溫熱按摩枕等亦受歡迎。