導電漿料大廠勤凱科技（4760）公告11月營收1.13億元，較去年同期減少8.57％；累計今年1-11月營收16.34億元，年增50.00％。勤凱與客戶保持良好的長期合作關係，公司營運規模穩定成長，即使第四季因庫存調整，需求放緩，但預期營收相較以前年度仍維持高水準。

勤凱表示，被動元件因終端筆電、手機需求放緩，加上晶片缺料影響，庫存水位目前已達安全水準，影響客戶拉貨動能，相較去年同期客戶積極回補庫存的情況，今年整體行業的淡季效應相對明顯，不過勤凱近年積極開發新產品，拓展客戶與新訂單，營運規模穩定成長，即使客戶需求放緩，單月營收也能維持在億元以上。勤凱現有客戶皆為被動元件領域大廠，預計下游客戶庫存調整、以及緩解長短料問題後，即可望恢復拉貨力道。

在5G、AI、車用電子、電動車、元宇宙等領域的帶動下，被動元件市場規模成長態勢明確，而太陽能產業長期趨勢來看，在經濟部調漲太陽能躉購費率下，預期將可推升系統開發商需求，公司看好產業發展，並持續研發相關產品，增加營運成長動能。勤凱研發能量及生產技術均占市場領先地位，在被動元件及太陽能電池導電漿領域之外，應用於LED及半導體封裝的新產品，已獲得數家LED客戶認證並開始少量出貨，公司目前也正積極與IC及LED相關客戶進行產品認證，預估明年出貨量可望較今年增加。此外，公司也同步開發石墨烯在散熱應用，尋求數家散熱大廠的合作認證，拓展公司下游產業。