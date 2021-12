全球消費性電子市場風向球的美國消費性電子展(CES)將於1月登場,其指標性大獎「消費性電子展創新獎(CES 2022 Innovation Awards)」近日發布獲獎名單。在經濟部積極投入與帶領下,工研院以智慧熱影像安護系統、智慧寵物項圈、RGB-D AI機器人創新技術同時勇奪三項創新獎,顯示經濟部投注之研發資源與深具影響力之技術布局成果斐然,讓台灣的創新研發實力閃耀國際。

經濟部技術處表示,瑞士洛桑管理學院(IMD)發布2021世界數位競爭力調查評比,台灣研發相關的評比在全球數一數二,例如「全國平均總研發人力」、「研發占總支出的百分比」在全球分數第一與第三名,表現亮眼,顯示我國研發能力躋身全球領先梯隊,也可以從經濟部科技專案的法人研發創新技術屢獲國際大獎肯定得到驗證。今年更連續榮獲全球百大創新機構獎(Top 100 Global Innovators)、愛迪生獎(Edison Awards)、全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)、消費性電子展創新獎(CES 2022 Innovation Awards),證明我國的創新能量受到國際肯定。更重要的是,歷年的獲獎技術帶來實際產值多有合作業者展開應用,實際發揮產業化效益。創新是打造產業發展的重要磐石,經濟部仍會持續以創新的產業科技為主軸,協助產業創新與轉型升級。

工研院院長劉文雄表示,2022 CES創新獎是全球科技最矚目的獎項之一,揭櫫最新技術發展趨勢、科技市場創新應用。今年角逐CES 2022創新獎的產品數量超過1800件創記錄,在國內外眾多商業化產品競爭下,工研院以三項技術獲獎,展現傑出創新研發實力,凸顯工研院技術抓住市場需求,切入產品缺口,才能獲得評審青睞。面對台灣進入超高齡社會及企業轉型智慧生產趨勢,呼應個人與寵物照護、企業升級智慧製造等需求,工研院開發「智慧熱影像安護系統」,利用AI人工智慧及熱影像偵測技術,打造個人健康監測秘書;創新研發的「iPetWeaR智慧寵物項圈」,成為非接觸微型寵物生理感測產品,布局全球寵物商機;面對產業智慧製造轉型,工研院的「RGB-D AI機器人」提供全球第一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置的MIT協作型機器人,相關技術已移轉給國內協作機器人生產大廠達明機器人及新創公司。工研院將持續以使用者需求為導向,聚焦市場應用與科技研發整合,並以「2030技術策略與藍圖」作為關鍵技術的布局策略方向,以跨領域合作,打造出具有創新價值或價值突破的技術,從科技創新轉變為價值創新,以科技力為生活帶來改變,創造出科技真正的應用價值。

2021後疫情時來臨之際,CES成立48年以來,在今年年初首次要求參展單位以數位展會取代實體展,工研院靈活運用整合CES展會平台與自媒體,推出數位虛擬展館結合主題網站,進行數位行銷推廣及商機媒合,成功吸引超過60餘家及130場次的國內外企業洽談及合作,獲得美國NYX Marcom Awards數位行銷活動總冠軍(Digital Marketing Campaign Grand Winner),同時也獲得PR & Marketing Excellence Awards年度外部行銷專案獎(External Marketing Campaign of the Year)肯定,工研院成為台灣歷年來第一個獲獎的機構,也是以色列兩獲獎機構外,今年亞洲唯一獲獎者。