低軌衛星為近期台股中廣受討論的前景產業，概念股之一收昇達科(3491)股價更是一路由2位數飆升到3位數，昇達科手握3家低軌衛星客戶，且都處於量產出貨階段，未來營運可說是搭上低軌衛星特快車，相關效應發酵可期。

昇達科的三大低軌衛星客戶在市場上各具千秋，包括亞馬遜、OneWeb以及SpaceX。分析昇達科三大低軌衛星客戶，SpaceX是市場最不陌生的低軌衛星廠，加上有馬斯克加持，未來一定會是低軌衛星的主流公司；再者，OneWeb經歷破產重整、浴火重生，可說是當下繼SpaceX外最受注目的低軌衛星公司，包括英國電信、義大利電信、AT&A等，也有與其合作，走比較高階的市場；另外，亞馬遜部分，因為目前還沒發射，所以昇達科與其合作是落在衛星這一段，技術含量很高。

目前全球低軌衛星的領先廠商有SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon，根據SpaceX網路資料指出，低軌道衛星也是5G行動通訊最佳輔助方案，可以解決通訊上死角問題，Space X已於2020年7月底提出營運申請，最快2020年底低軌道衛星正式商轉，整體2020年預計發射衛星數量約達1000顆，相對應的500萬個地面接收站。

據悉，目前昇達科與Teleast也處於洽談合作協議中，將成為潛在客戶。

董事長陳淑敏表示，昇達科在台灣一定是唯一一家三大低軌衛星客戶訂單都處於量產直接供貨，昇達科在2年前送件，在從第二貨源搖身一變成第一供應商，昇達科在低軌衛星的技術含量高，相信未來一旦放量後，對毛利率會有很大的貢獻。

當前網通個股搶沾低軌衛星的光，但究竟哪一檔個股才是低軌衛星中「面子裡子兼顧」，陳淑敏就點出，那就是營收、獲利的占比，這也是昇達科自豪的部分，好比本身就是營收規模上百億公司，接下約5~10億元的低軌衛星訂單，其實意義不大，含金量不高，但就昇達科來說，不到20億營收規模的公司，低軌衛星對於整個對營運帶來的成長會非常具有意義。

以目前研調機構推估，看到未來2~3年預計發射衛星數量約達1.2萬顆，相對應的數據端大型Gateway約30~40倍、而對應的終端屋頂型小型接收站約200~400倍，亦初估初期會有200~500萬個地面接收站。

不僅如此，低軌衛星的產品週期約5~7年，換言之，待首波產業發展成熟後，替換潮又將爆發另一波商機。