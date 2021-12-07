半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠高毛利的測試治具及探針卡等高階產品需求良好，2021年11月合併營收創3.38億元新高，公司預期第四季營運將站上今年高峰。投顧法人看好穎崴明年首季淡季營運持穩高檔，明年成長動能可期。

穎崴股價自10月初235元波段低點一路震盪走高，今（7）日開高後續揚3.32％至436元、創1月底以來10個月高點，隨後雖因賣壓出籠一度翻黑下跌1.07％，11點後再度向上翻紅，截至11點40分維持逾1％漲勢。三大法人昨日買超58張。

穎崴公布2021年11月自結合併營收3.38億元，較10月3.29億元成長2.72％、較去年同期2.08億元成長達62.15％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收26.1億元，較去年同期27.36億元減少4.6％，但衰退幅度較前10月10.11％顯著收斂。

穎崴董事長暨總經理王嘉煌先前法說時表示，客戶對高速運算（HPC）等高階產品的需求持續看好，CPU與繪圖晶片（GPU）相關的同軸測試治具與垂直探針卡（VPC）需求維持強勁，預期第四季營運將站上今年高峰，營收及毛利率均可望優於第三季。

展望明年，由於重要客戶對高階產品需求續旺，且目前對明年取得ABF載板數量及高階產品需求展望均相當樂觀，穎崴看好明年在各區域需求均會成長，可望帶動上半年營運表現將顯著優於今年同期，全年表現可望較今年下半年更好。

投顧法人認為，穎崴提供完整的測試介面解決方案，且自去年第四季起擴大客戶群，以彌補流失的中國大陸客戶，認為營運已擺脫中美貿易戰陰霾。由於強勁的遊戲機需求在春節前無法完全被滿足，看好明年首季傳統淡季訂單動能將延續，使營運維持高檔表現。

由於美系客戶新GPU產品升級更先進製程、採用新I/O與接腳數設計，投顧法人認為將提高對測試治具設計複雜度需求，進一步提高穎崴產品均價（ASP）及毛利率，較高的功耗亦將縮短測試治具的汰換周期，進一步推升明年營運及獲利成長動能。

此外，為因應對高接腳數要求較高的人工智慧（AI）及高效運算需求，穎崴於高雄投資興建新測試探針卡廠，預計年底完成地下基礎工程、2023年首季可完工，屆時可提高探針自製率，帶動營收成長並降低成本，投顧法人看好將為未來營運帶來上檔空間。