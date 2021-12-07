綜藝天王胡瓜和前妻「秀秀」育有女兒小禎和兒子胡釋安，卻在2001年結束19年婚姻。離婚後兩人鮮少公開互動，直到昨（6日）小禎PO一段胡瓜唱歌的影片，發現秀秀也在場，還對著鏡頭讚美前夫很帥，引起熱議。

小禎6日在社群平台上傳爸爸在KTV包廂開金口的短片，唱的還是他1993年的名曲《你依然在我心深處》，儘管已經過了近30年，胡瓜的嗓音依舊驚艷，9日將滿37歲的小禎笑稱這是「壽星專屬」，還幽默地誇爸爸「瓜還是老的辣」。

接著鏡頭帶到觀眾席，可以看到佩甄和胡瓜前妻秀秀也在現場，小禎問她們「怎麼樣怎麼樣！」佩甄和秀秀異口同聲地說：「好帥喔～帥帥帥！」鏡頭再度回到胡瓜身上，此時秀秀忽然Cue鏡頭回來，接著對鏡頭驕傲地甜喊：「我前夫！我前夫！帥帥帥！」大方的態度讓佩甄笑了，小禎也誇「我媽怎麼拿摸（那麼）可愛啦！」

這段世紀同框影片曝光後，吸引大批網友觀看及留言：「帥..瓜哥是真男人，小禎媽讚，真正的家人感情，好與不好一同陪伴前行」、「這樣好幸福」、「當不了愛人卻擁有了一輩子的家人也很值得」，也讚美胡瓜的歌聲很好聽，瘦下來還撞臉阿信。