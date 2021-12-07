健保署長李伯璋今遭《週刊王》爆料約會氣質女，對方目測年齡約30歲，為李伯璋乾女兒。李伯璋今親上火線回應緋聞，表示對方是個孝順的女生，在專業上相當優秀，曾經為奶奶吃素10年。對他來說，面對孝順的人的感動不一樣，「我是覺得沒什麼，本來就是會有感覺，我們會有互動，事實上是我的問題」，並坦言對造成對方困擾很抱歉。

李伯璋今出席與台大醫院的合作備忘錄簽訂儀式，會後受訪表示，其實那是我個人的行為，每個人的互動不是那麼複雜，不過有這樣的報導感覺也不是很好，自己身為政府官員，知道說公、私領域要分開，我是朝向把業務做好，也不是什麼特別的問題。

對於太太不知情，李伯璋表示，每個人都有私生活，報導刊出後一定會難過，我需要解釋，每個人的生命態度都有自己的考量。他表示自己還是要講一句，大家認識優秀的人的時候心裡一定會覺得感覺會不太一樣，「我是覺得沒什麼，本來就是會有感覺」。

李伯璋表示，我們會有互動，事實上是我的問題，不要說我逃避，我的個性不會逃避，本來就是要有擔當。對於乾女兒，他表示其實已經認識了一段時間，是從學術研討會認識，沒有到認識好幾年。

「我是覺得我對於一個孝順的人的感動不一樣，她為了自己的奶奶吃素10年，加上專業上相當優秀」。李伯璋表示，一個人聰明、個性好，互動就會不一樣。他也坦言對乾女兒很抱歉，造成對方的困擾。

李伯璋表示，健保改革還剩下最後一哩路，雖不是一定要他做，但他已擔任5年半的署長，對於業務項目最清楚，「不要把我趕下來，要我下來我自己會下來」。