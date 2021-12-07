國民黨黨史館史料完成第8次大搬遷，逾30萬筆文獻史料移往政治大學暫存，今天舉行「黨史檔案啟用典禮」。前總統馬英九前往出席。（杜宜諳攝）

國民黨黨史館史料完成第8次大搬遷，逾30萬筆文獻史料移往政治大學暫存，今天舉行「黨史檔案啟用典禮」。前總統馬英九致詞表示，歷史資料非常重要，就如過去國父孫中山曾對抗日烈士羅福星說，國民黨若不收復台灣，是對不起台灣人民。曾有哈佛歷史系教授來台演講時曾說，台灣從未主張要被收復，他當時以此資料駁斥，對方因此對他非常尊敬。

政大今天舉辦國民黨黨史檔案啟用典禮暨檔案應用講座活動，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、黨行管會主委邱大展、文傳會主委凌濤、文傳會副主委兼黨史館主任林家興上午到場共襄盛舉。

基於保存史料與促進學術研究，政大與國民黨簽約將文獻史料暫存政大，一次簽約10年，到期後再視情況延長。政大在2019年開始進行史料檔案的數位化作業，至今共新建完成25萬福數位影像及詮釋資料，結合先前黨史館已建置的數位檔已達30萬件檔案。

馬英九上午致詞表示，擔任8年總統期間有6年兼任國民黨黨主席，他非常重視黨史，綜觀歷任黨主席，經常致電向黨史館查資料，「除了我以外還有誰」，2013年前他參加孫中山紀念圖書館啟用典禮，今天來參加「國民黨黨史檔案啟用典禮」，深深感動。

馬英九說，他很關心中華民國在1912年元旦開國當天，國父孫中山主持完典禮、召開中外記者會，傳說抗日烈士羅福星曾跟國父談到收復台灣一事，國父當時說，國民黨若不收復台灣，對不起台灣人民，但這段歷史在正史裡面找不到，在黨史也查不到。

馬英九指出，後來他在詢問黨史館，國民黨何時宣布要收復台灣，當時得到的回覆是，蔣中正是根據孫中山遺教才有收復台灣的決心。有了這些資訊後，有次哈佛歷史系教授來台演講，提到台灣從未主張過要被收復，他立刻提出駁斥，對方因此對他非常尊敬，由此可知，歷史資料非常重要。

朱立倫致詞表示，國民黨的黨史，是國家最重要的資產，黨史珍貴保存了跟中華民國的完整連結，國民黨黨史不只在台灣，在新加坡、馬來西亞、檀香山、日本、中國大陸等都可以看得到，與政大合作把珍貴的黨史保存且數位化，將來可運用於學術上及連結國際，對於全世界研究歷史及近代發展過程都是非常重要的史料。