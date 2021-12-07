大陸海關總署7日發布統計數據，11月大陸進出口總值3.72兆元（人民幣，下同），年增率20.5％，比2019年同期增長29.6％。其中出口金額2.09兆元、年增16.6％。若以美元計價來看，11月出口金額則為3255.3億美元、年增率22％，高於路透調查預估中值19％，但成長增速仍來到近4個月低點。

據大陸海關指出，今年前11個月大陸進出口總值為5.47兆美元、年增率31.3％，比2019年同期成長31.9％。其中出口3.03兆美元、年增31.1％，比2019年同期增長33.9％；進口2.44兆美元、年增31.4％，比2019年同期增長29.6％；貿易順差5817.1億美元、年增率29.8％。

具體貿易結構上，根據《中國證券報》指出，一般貿易進出口增長、比重都有所提升。前11個月的一般貿易進出口為21.81兆元、年增25.2％，占整體外貿總值的61.6％，比去年同期提升1.6個百分點。

在主要貿易夥伴方面，對東協、歐盟、美國等主要國家地區進出口都持續成長。前11個月東協為大陸第一大交易夥伴、雙邊貿易總值5.11兆元、年增率20.6％，占大陸外貿總值的14.4％。

而歐盟為第二大交易夥伴，貿易總值4.84兆元、增長20％、占比13.7％。美國為第三大交易夥伴，中美貿易總值4.41兆元、增長21.1％，占比12.5％。