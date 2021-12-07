已3次性騷擾案前科的53歲王男，今年3月間晚間搭乘公車時又再起色心，緊挨站在穿制服的女高生身後，以下體磨蹭臀部猥褻長達5分鐘，女高生驚嚇不知所措，下車前向司機反映，王男見事跡敗露，從後門下車逃逸，經女高生報案，警方循線查獲，台中地院依《性騷擾防治法》判王男9月，仍可上訴。

女高生穿著高中運動服外套、背書包，在今年3月26日晚間7時許，在中市台灣大到彰化銀行站搭乘往東海大學方向的304號公車，當時車上乘客很多相當擁擠。

女高生指控，公車開到市政府站時，她察覺站在後方的男子，竟以下體磨蹭她的臀部，公車到站停車時會暫停、但車一行駛就又靠近磨蹭，過程超過5分鐘。她剛開始以為是人多不小心，但是察覺他站得很貼近，且動作愈來越過分，她驚嚇不已，用書包試圖抵擋，但對方從廣三SOGO站到福安站均未停。

女高中生說，當時乘客很多，她不知所措，不敢呼救，直到要下車前，藉機跟司機反映有人對她性騷擾，但她指認對方時，王男急從後門下車了，女高生事後向警方報案。

經警調閱公車內外等監視器畫面循線追查，追查到性騷擾前科累累、賣蔬果的王男，他在2010年、2012年及2015年間均因涉性騷擾案件被判刑4月至5月不等徒刑。

王男到案否認性騷擾女高生，並辯稱沒看到站前方乘客穿高中制服，且人擠人難免會碰觸，他並沒有性騷擾，並質疑女高生若被性騷，應該當場向他反映或向旁人求救。

法官勘驗相關監視器畫面及公車司機證詞，認為女高生年僅16歲，在公車突然遭人性騷擾不知所措以，書包試圖阻擋，下車時向司機投訴，並非全無試圖回應被性騷的行為，以王男屢次再犯，不知悔改，而判刑9月。