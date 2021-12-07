日本24歲寫真女星雛田真依羽（原藝名：結城千佳），16歲時就憑著稚嫩的臉蛋與超兇猛的好身材，受到大批粉絲的愛戴，還因此被媒體封為「16歲魔乳」，人氣不斷飆升。而經常透過社群媒體分享生活及工作照的她，近日在IG上曬出造型側拍，火辣的身材令網友看得直噴鼻血。

雛田真依羽雖只有153公分的嬌小身材，但在16歲時便以「清純巨乳高中生」出道，成功打響名號，後來還將事業觸角深及演藝圈，現在也是女子團體《Berry Girls》的其中一員，逐漸在演藝圈中打開知名度；雛田真依羽也經常在IG上分享生活及工作側拍，吸引超過50萬人追蹤。

隨著天氣越來越冷，雛田真依羽不忘PO文提醒粉絲「要注意保暖，別感冒」，卻在一旁附出火辣的泳裝照，只見她穿著一件黑色的比基尼，站在窗台邊對著鏡頭露出無辜的眼神，而比基尼疑似太過小件遮不住她的飽滿雙峰，使網友看到後忍不住暴動留言「太大了」、「又性感又可愛」、「這件我可以」，吸引超過萬人按讚。

另外，不久前雛田真依羽也曾曬出超辣的私下穿搭，當時的她穿著一件黑色高領針織短裙，但胸口至腰部挖空的性感設計，使她飽滿南半球立刻乍現，加上甜美的笑容，同樣電得網友直呼「受不了」、「這套戰服太棒了，我喜歡」。