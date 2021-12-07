證交所將於明（8）日召開有價證券上市審議委員會，審議峰源-KY（6807）股票上市案。
峰源-KY（FY-KY）公司負責人為蔡文達，公司資本額/申請上市時之淨值各為4.5億元/14.35億元，主要業務包括室內家具之研發、生產及銷售，其中以沙發為主要產品。
在稅前純益表現方面，2018～2020年各為1.64億元、2.62億元、2.6億元及2021年前三季2.43億元；每股稅後盈餘（以申請上市時股數換算）各為2.71元、4.37元、4.26元及4.26元。
證交所將於明（8）日召開有價證券上市審議委員會，審議峰源-KY（6807）股票上市案。
峰源-KY（FY-KY）公司負責人為蔡文達，公司資本額/申請上市時之淨值各為4.5億元/14.35億元，主要業務包括室內家具之研發、生產及銷售，其中以沙發為主要產品。
在稅前純益表現方面，2018～2020年各為1.64億元、2.62億元、2.6億元及2021年前三季2.43億元；每股稅後盈餘（以申請上市時股數換算）各為2.71元、4.37元、4.26元及4.26元。
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