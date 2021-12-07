111學年度高中英語聽力測驗二試即將在11日舉行，包含大陸考場在內，共計4萬32名考生報考，人數創新低。考量疫情持續，大考中心宣布，考試當日不開放陪考，且考生必須全程配戴口罩應試，並配合考場所有防疫管制措施。

大考中心今(7)日表示，受疫情影響，為避免人潮聚集，本次考試不開放集體報名單位設置考生服務隊及親友陪考；身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，每位考生可申請1位親友陪考。

大考中心提到，本次考試時間為11點到12點，各考區從10點開始量體溫，籲請考生提早出門，以避開入場時人群聚集。

大考中心指出，考試當天，考生必須攜帶身分證等有效證件正本，配戴口罩，並配合量測體溫；經複檢量溫，如有發燒情形，即額溫達37.5度以上，或耳溫達38度以上，或有呼吸道等症狀，須遵從試務人員指示，移至防疫試場應試。

今年英聽二試考題調整，大考中心說明，全卷試題由4大題增為5大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第5大題為「長篇聽解」。作答由原A5 答案卡調整為A4答題卷，新增「確認答題卷應試號碼劃記欄」與「確認後考生簽名欄」；作答畫記方式不變。