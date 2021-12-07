台中一名白牌司機阿義(化名)，與同業人妻小如(化名)發生婚外情，2人經常利用載客空檔，在車內或住處發生性關係，某日小如的丈夫阿仁（化名）借用妻子的車子時，意外在行車紀錄器發現2人姦情，怒對阿義提告求償。阿義出庭時否認與小如發生性關係，且小如不知道他身上有「胎記」，但遭法官打臉：「不重要」，最後判他需賠償30萬元。

阿仁指控，阿義與妻子是同一個車隊，對方明知小如已婚，卻對她展開瘋狂追求，小如因而意亂情迷，常利用載客空檔與阿義發生性關係，直到某天在妻子的行車紀錄器，才發現2人姦情。

阿義挨告後坦承與小如常聊天，但否認逾矩，還稱小如常向他抱怨，與丈夫感情不睦，他常站在朋友立場開導，全國三級警戒期間因跑車無法到外用餐，偶而會到小如家中吃飯、休息，絕無發生性關係。

但小如坦承2人發生姦情，對此，阿義反駁表示，如果2人發生關係，小如應該知道他身上的有「胎記」，可是對方卻說不出來，否認小如的證詞。

法官認為，阿義的胎記在右腰，膝蓋上也有疤痕，卻不是很重要的胎記，也與小如發生性行為沒有太大關係，因此不採信阿義的辯詞，審理後判他需賠償30萬元。可上訴。