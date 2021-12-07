台中市清水區一度傳出某社區5名船員確診COVID-19，6日晚間緊急將這些船員送醫隔離治療，結果再採檢複驗，只有1人確定陽性，其餘4人陰性；該名陽性個案仍在自主健康管理期間，先前公布足跡的兩家全聯分店，個案也沒去過。
位在清水的社區傳出有人確診，救護車進進出出隔離安置住戶。台中市衛生局證實為境外移入，原先一度回報5名孟加拉籍船員PCR陽性，且Ct值偏高，衛生局緊急隔離、疫調。
今送複檢結果出爐，只有1人呈陽性，其他4人都是陰性。
台中市清水區一度傳出某社區5名船員確診COVID-19，6日晚間緊急將這些船員送醫隔離治療，結果再採檢複驗，只有1人確定陽性，其餘4人陰性；該名陽性個案仍在自主健康管理期間，先前公布足跡的兩家全聯分店，個案也沒去過。
位在清水的社區傳出有人確診，救護車進進出出隔離安置住戶。台中市衛生局證實為境外移入，原先一度回報5名孟加拉籍船員PCR陽性，且Ct值偏高，衛生局緊急隔離、疫調。
今送複檢結果出爐，只有1人呈陽性，其他4人都是陰性。
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