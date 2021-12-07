蘇揆要嚴辦網軍遭外界質疑沒動作 柯文哲：他們不會查 因為查不下去

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發網軍案外案，台北市長柯文哲發起一人一信要行政院長嚴查網軍，但外界認為似乎沒有動作，柯文哲7日表示，查林秉樞帳戶的金流就知道了，我們都知道怎麼查，但非常清楚，他們不會查，因為查不下去。

柯文哲今在IG發文指他、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都是網軍受害者，柯文哲對此表示，看看就好，對目前網軍治國，明白講應該是「小編治國」不以為然，一人一信已經寫了、簽了，發言人應該會送給蘇貞昌。

鄭文燦指出，如果有網路暗黑勢力踩了法律或道德底線，不只是應該受到譴責，也該受法律制裁。

侯友宜也說，政府要正視網軍問題，有時候解鈴還需繫鈴人，大家全心想想看問題怎麼而來，要去正視、面對它。

柯文哲向蘇貞昌喊話嚴查網軍，蘇揆說台灣是民主法治國家，言論自由和民主行動是要保護跟尊重。柯文哲則回應：「好啦，算了，不要講了，每次都口水戰，回去工作。」

此外，傳出林秉樞繞過北市府去喬打疫苗，柯文哲強調，繞過北市就跟他無關，要查才知道，社會還是有一些奇奇怪怪的事，我們盡力把它弄到正常，擁有權力者自己要節制，不然也沒辦法。

對於蘇揆說要嚴查嚴辦網軍但好像沒動作，柯文哲說，查林秉樞帳戶金流就知道了，我們都知道怎麼查，但非常清楚，他們不會查，因為查不下去。

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