天團五月天主唱阿信昨(6日)迎來46歲生日，特別要大家「不要祝我生日快樂」，卻仍收到滿滿祝福，他也隔空向周杰倫許願希望一起合唱，周杰倫也大方回應，「請記得今天哦」，兩大天王再次合作似乎有譜，然而周杰倫的下一句話卻讓阿信哭笑不得，直呼挖坑給自己跳了。

阿信和周杰倫擁有好交情，2019年兩人就曾合作過歌曲《說好不哭》，今年阿信生日，周杰倫送上祝福之餘也義氣表示：「如果你想要生日願望，請說」，阿信便順水推舟開口：「我想要杰倫寫歌找我一起合唱，我有說噢！」一來一往讓粉絲嗨到爆。

周杰倫也立刻發文一口答應：「大家請記得今天喔！當你的歌詞完成，願望就會成真，歡迎來到許願池。」暗示阿信要負責作詞，讓本人忍不住笑回：「生日自己挖洞跳進去。」兩人的互動也引發討論，讓粉絲激動直呼，「哇！超級期待」、「期待周五組合再次合作」、「哥就說到做到」。

事實上，阿信和周杰倫合作的單曲《說好不哭》當時被評選為「Hito年度十大華語歌曲」和「Hito對唱歌曲」，甚至上架2日就大陸三家音樂平台狂銷800萬張，粗估狂撈1億488萬台幣，若是兩人再度合作，創造出的收益勢必十分驚人。