首派日照中心主任為老年醫學專科醫師謝嘉娟擔任，她也是三總首位接任主任職務的女醫師。（陳人齊攝）

日照中心主任謝嘉娟進行環境導覽。（陳人齊攝）

61歲的住民徐先生，擁有書法、水墨畫等才華，經常與住民、照服員分享美學與作品。（陳人齊攝）

三軍總醫院汀洲院區日間照顧中心今盛大開幕，由軍醫局副局長蔡建松、三軍總醫院院長王智弘共同主持啟用揭牌儀式，盼能結合三總完善的長照團隊，用精準、經濟、周全的方式提供民眾所需的照護需求，為提升國內日照資源多盡一份心力，緩解家庭成員的照顧重擔。

我國步入高齡化社會，長照、日照需求逐年漸增，根據國發會推估，2025年平均每5人就有1人為65歲以上長者，到了2034年，台灣半數以上人口，都是超過50歲的中高齡者，因此提前布局超高齡社會的照服制度是刻不容緩的國安議題。

三總日間照顧中心位於台北市中正區汀洲路3段40號，由現任軍醫局副局長蔡建松擔任三總院長時規劃設置，現任院長王智弘任內完工，今年4月獲台北市社會局審核准予設立，首派日照中心主任為老年醫學專科醫師謝嘉娟擔任，也是三總首位接任主任職務的女醫師。

謝嘉娟指出，三總日照中心有三大特色，第一，提供完整專業照顧，充實社區健康與照護資源，並促進長者「社會參與」、「提高身心機能」等必要措施，同時針對需支援、照顧等居家長者們，重建其人格尊嚴及豐富社會生活等，作為核心目標。

第二，以醫學中心思維及資源，提供延緩退化、復能與健康促進等多元服務，提供國人友善的長照服務資源。最後則是建立如同家庭一般溫馨、舒適且有隱私的環境，提供長者與家屬最安全、優質、溫暖及貼心的生活品質。

三總首間日照中心原為行政辦公室，自從總院遷至內湖後就鮮少使用，日照中心約佔地7、80坪，內部設有兩間靜態教室、一間復能教室，以及一間交誼廳、一間餐廳，招收住民上限為30人，目前僅收10位住民。

謝嘉娟指出，中心內大多是收較能行動自理的長輩，包含失智症、部分失能患者，經長期照顧管理中心評估後，若達二級以上的資格者，可享有每月1萬元起跳的補助金額，單日自付額則視需要等級，從108元至167元不等，低收入戶則免費。

現年61歲的徐先生，因中風導致右半邊癱瘓、語言功能退化，原先為大學藝術系教授的他，擁有書法、水墨畫等才華，經常與住民、照服員分享美學，照服員透露，徐先生因右半邊癱瘓，從原先的右撇子改當左撇，依舊寫出一手好書法，每天幾乎全勤的他，就靠寫書法進行復健，經過半年的課程後，口語表達也有顯著進步。

謝嘉娟說，有意申請入住的民眾，可先撥1966，由長期照顧管理中心的專員協助轉介，同時也提供自費申請入住，不過費用較高，單日全日托費用從900至1350元不等，全日臨托單日則為2000元。