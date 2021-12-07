飾演「葉素娥」的梁舒涵一開口就淚崩痛哭。（陳俊吉攝）

飾演「葉素娥」的梁舒涵一開口就淚崩痛哭。（陳俊吉攝）

曾參與演出的演員們熱情出席感恩餐會。（陳俊吉攝）

《女兵日記。女力報到》的幕後推手們。（陳俊吉攝）

史坦利國際傳媒董事長陳剛信是《女兵日記。女力報到》的最大幕後推手。（陳俊吉攝）

《女兵日記。女力報到》6位演員獲得鄭亞親手製作的全勤獎狀。（史坦利國際傳媒提供）

剛改名王振復的王建復與林柏妤主持感恩餐會。（陳俊吉攝）

劉香慈與梁舒涵。（陳俊吉攝）

楊晴與羅平情歌對唱。（陳俊吉攝）

史坦利國際傳媒與TVBS昨（6日）晚聯合舉辦《女兵日記。女力報到》歲末感恩晚宴，集結所有參與過演出的演員們齊聚同樂，梁舒涵與「最美連長」劉香慈上台致詞時，一開口自我介紹「我是葉素娥」就感性淚崩，甚至哭到上氣不接下氣，「細數在屏東的那些日子，謝謝大家跟著我走過目前人生最高峰，拿到第54屆戲劇節目新進演員獎，終於走在自己的紅毯上，感謝17連的同袍陪伴。」她的真情流露也讓台下的17連同袍們也都紅了眼眶。

《女兵日記。女力報到》是史坦利國際傳媒的創業大作，也是TVBS第一部自製8點檔國語電視劇，自2018年7月10日開播以來，集結152位優秀演員，歷經1059天的拍攝期，一共12個單元、888集的精彩內容，不但創下國語八點檔連續劇集數最多紀錄，也蟬聯25-39歲女性最高收視率3.62亮眼佳績。

在感恩晚會上，史坦利國際傳媒陳剛信董事長表示：「《女兵日記。女力報到》歷經1059天的拍攝，在場的所有人一定非常有感觸，能有以上的漂亮成績，這些功勞都要歸功於在場的各位及幕前幕後辛苦的團隊努力和付出，我們一起打了一場美好的仗，相信日後還有很多機會供應出最好的影視內容，讓台灣影視產業蒸蒸日上。」

曾經離開又在最後單元回歸的梁舒涵事後表示，自己原本打扮得一身美美的，沒想到情緒湧上來就哭了，「因為下次再這樣介紹自己不知道時候⋯⋯」。而看到梁舒涵在台上淚崩，台下演員也紛紛感動落淚，同樣曾因結婚而住到日本的鄭亞說：「在錄製感恩影片時我真的哭得唏哩嘩啦！看到舒涵哭我在台下忍不住也跟著哭。」

鯰魚哥笑虧：「妳怎麼好意思講，全勤是我們耶！」鄭亞前一晚特地製作了6份《女兵日記。女力報到》全勤證書要頒發給鯰魚哥、梁瀚名、楊雅筑、游小白、王上菲、尹彥凱，她說：「我知道鯰魚哥很在意全勤的精神，所以我特地手工製作給大家留紀念。」

昨日同時也是《女力》殺青日，演員拍完最後一場戲後紛紛都趕到現場同樂，唱歌或熱舞，場面溫馨熱鬧。《女兵日記。女力報到》陪伴觀眾1千多個日子，除了有人在期間結婚生子，演員們也荷包賺滿滿，買車買房買股票，鯰魚哥自曝：「因為拍《女力》買了一房兩車，大約2000多萬！現在就差一位女主人了。」被問到戲殺青了最想做什麼事，大家異口同聲都是最想要好好睡覺，鄭亞原本月底要回東京和老公團聚，結果因為變種病毒又來勢洶洶，「所以可能明年4、5月再回去」。