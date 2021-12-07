林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，意外扯出他常與政商人士攀關係，拍照留念彰顯人脈，再拿人脈來誆騙政商名流、貴婦，引起社會譁然，對此，台南奇美醫學中心ICU醫師陳志金提醒，不要相信名人合照、高官祝賀匾額這2東西，因為這根本不能算是朋友。

林秉樞施暴高嘉瑜被捕後，今天《鏡週刊》再爆出檢警發現無業的林秉樞以政大博士生的身分當作掩護，與政商名流裝熟、吹噓、聚餐拍照，經常送禮結識名人，再自稱自己是人脈王，扮成學者、富二代與股市專家接近權貴，在當中喬事，詐取高額佣金，預估有上百人受害。

對於如何小心人脈詐騙，陳志金昨天(6日)在臉書上指出，不要相信臉書上的名人合照、高官們的祝福匾額，因為這2樣東西都是要就有，根本算不上朋友。

文一PO出後，引起網友熱烈討論，有人留言「有人還以為臉書加好友就是朋友了，其實平時根本沒見過面」、「我有總統、市長的line，只是我很低調都沒有說」、「只會靠別人名氣的，都不是真的有身份地位的人」。還有人分享自身經驗，「我阿公死的時候一堆匾額，那時候我就相信這個真理了」、「沒錯！只要訃聞過去，喜帖過去，議員，立委都會出現祝賀，因為親戚喜歡這樣，我看過太多」。