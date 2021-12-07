紅香派出所長陳松寬表示，耗時約3個小時最後在距離主幹道3公里的森林中找到男子，提供熱茶與食物後，男子就騎車下山往返屏東，結束這場森林迷路驚魂記。（仁愛分局提供／吳建輝彰化傳真）

屏東一名林姓男子１日從屏東騎乘機車遠征300公里到南投仁愛鄉登爬白姑大山，豈料5日回程從登山口下山時竟迷路，人和機車就卡在森林內進退兩難，無奈報警請警方協助，紅香派出所長陳松寬表示，耗時約3個小時最後在距離主幹道3公里的森林中找到男子，提供熱茶與食物後，男子就騎車下山往返屏東，結束這場森林迷路驚魂記。

這起事件發生5日下午6點左右，仁愛警分局紅香派出所接獲林姓男子報案，表示他人車卡在山裡動彈不得，想拜託警方協助脫困，警方一頭霧水前往現場，但男子因為不知道自己在哪裡，只能通過電話確認附近明顯標的物，最終耗時近3個小時才找到林男。

陳松寬表示，因為男子無法說出正確方位，因此透過男子轉述在有看到挖土機的路口，研判他應該是在紅香農路旁的森林中，因此與當地村民往該方向搜尋，沿途不斷呼喊，也鳴笛希望讓迷路的林男聽到，最後在農路旁下坡近百公尺的森林內找到林男。

陳松寬說，因為機車卡在森林內，他跟同仁以及村民合力把林男的機車半推半抬的拉回到路上，再把林男帶回派出所休息，林男供稱因為登山口不好停車，因此他才選擇騎乘機車到南投登山，沒想到回程的時候迷路，最後他下山到埔里住一晚，隔天又回程，他說在紅香服務3年多第一次遇到這種，真的相當離奇。

仁愛警分局表示，呼籲登山民眾應事先熟悉路徑與往返時程，並且要結伴而行，還要攜帶足夠糧食、飲水、雨衣、急救包等，若屬於高山有難度的行程，也建議應有嚮導陪同，切勿隻身前往，避免發生危險。