全面搶攻影音串流平台商機，凱擘大寬頻、台灣大寬頻網路門市聯手再推光纖上網限時優惠，凡新申辦120M指定方案，不僅可無限暢看Disney＋ 24個月，還送獨家大禮包，再加碼領千元momo幣，不出門也能辦優質服務享好康，隨時可觀看迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star，共六大品牌熱門影劇和節目，擁有超過1200部電影和16000集影集，所有強檔鉅作盡收眼底。

年度優惠最終檔即將登場，凱擘大寬頻、台灣大寬頻瞄準近期話題正夯的Disney＋訂閱熱潮，祭出網路門市雙12購物節優惠，12月10日起至12月15日止，限時6天至網路門市新申辦120M光纖上網指定方案，每月只要超值價859元，即可隨享囊括眾多標誌性品牌娛樂內容的Disney＋ 24個月無限看、獨家漫威或迪士尼系列大禮包任選一，凱擘再大方送momo幣1200元。

凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」本月強檔首推經典回歸的美國犯罪影集《CSI犯罪現場》，每周一至周五晚上9點鎖定AXN頻道(第67台)重溫第13季至第16季精采劇情，收看節目還有機會獲得限量好禮；劇迷們期盼已久的全新續作《CSI犯罪現場：賭城》(CSI：Vegas)也將在明年重磅推出！tvN（第211台）每周二晚上10點30分首播韓國實境節目《戀愛捕手－首爾篇》，五男五女在戀愛公寓共度八天七夜，展開戀愛心理戰；12月15日起每周三晚上10點30分播出《小屋漫遊韓半島3》，本季加入人氣演員孔明，與固定班底開著露營車享受慢活假期；DreamWorks（第212台）今冬推出全新動畫《阿雞冒險日記》，每周一至周五上午9點30分，跟著阿雞以正能量擁抱生活中的無限可能；BBC Earth（第207台）最新力作《宇宙探索》於每周日晚上9點首播，透過夜空中外太空星球、殭屍恆星、巨型黑洞等變化，來場星際探險。

除了Disney＋ ，新北市第11屆有線電視金采獎得獎名單出爐，凱擘大寬頻旗下全聯及新唐城數位有線電視今年奪下公共論壇節目獎、社會光明面節目獎、最佳新聞專題獎、最佳節目企劃、最佳攝影剪輯共5項大獎，成為本次頒獎典禮最大贏家！凱擘大寬頻也將持續在地深耕，製作更多元優質的地方性節目提供給廣大收視戶。