大陸國家語言資源監測與研究中心近日發布「2021年度十大網路用語」，依次為「覺醒年代」、「YYDS」、「雙減」、「破防」、「元宇宙」、「絕絕子」、「躺平」、「傷害性不高，侮辱性極強」、「我看不懂，但我大受震撼」，以及「強國有我」。

這份「2021年度十大網路用語」是基於大陸國家語言資源監測語料庫（網路媒體部分），採用「以智能信息處理技術為主，兼顧領域專家意見和相關站點收錄情況」的方式獲得的。

監測語料庫包含網路視訊影片彈幕、網路論壇、新聞等不同媒體形式的語言資源。其中，本次發布涉及的視頻彈幕數據約11億條，字數超過100億；網路論壇數據包含約35萬條發文，字數超過3億。

「2021年度十大網路用語」當中第一名為「覺醒年代」，《覺醒年代》首次以電視劇的形式回溯中國共產黨的創立過程，講述中國人民是怎樣選擇了中國共產黨，成為黨史學習教育的教材。

第二名「YYDS」，為「永遠的神」的拼音縮寫，用於表達對某人的高度敬佩和崇拜。特別在2021年東京奧運會期間，楊倩奪得首金、全紅嬋一場決賽跳出三個滿分，蘇炳添站上百公尺決賽跑道，大陸全網齊喊「YYDS」。

三、雙減，指進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔。

四、破防，原指在遊戲中突破了對方的防禦，使對方失去防禦能力。現指因遇到一些事或看到一些信息後情感上受到很大衝擊，內心深處被觸動，心理防線被突破。

五、元宇宙，源於小說《雪崩》的科幻概念，現階段，元宇宙仍是一個不斷演變、不斷發展的概念。Facebook對外公布更名為“Meta”，該詞即來源於“Metaverse”（元宇宙）。

六、絕絕子，該詞流行於某網陸節目，節目中一些粉絲用「絕絕子」為選手加油，多用於讚美，表示「太絕了、太好了」。這個詞引發了網友對網絡語言的關注和討論。

七、躺平，指人在面對壓力時，內心再無波瀾，主動放棄，不做任何反抗，更像是年輕人的一種解壓和調整方式，是改變不了環境便改變心態的自我解脫。

八、傷害性不高，侮辱性極強。一段網路影片中，兩名男子相互夾菜，而同桌的另一名女子則顯得很孤單。於是有網友調侃「傷害性不高，侮辱性極強」，後被網友用來調侃某事雖然沒有實質性危害，但是卻令人很難堪。

九、我看不懂，但我大受震撼。源自導演李安在紀錄片《打擾伯格曼》（2013）裡評價一部影視作品的話。現多用於表示自己對某件事情的不解、震驚。

十、強國有我。源自中共建黨百年天安門廣場活動上青年學子的莊嚴宣誓。