台北文華東方酒店搶歲末節慶美食商機， 1樓酒店大廳的「青隅」自12月起至2022年1月9日推出「耶誕繽紛」下午茶饗宴，由行政西點主廚趙崇曦以熱鬧歡樂聖誕佳節為靈感，精心打造一系列挑動味蕾的繽紛奢華美點，鹹點則邀請位於文華精品的「Cafe de Lugano」 法籍主廚菲德烈克．朱利安（Frederic Jullien）發揮巧思，將尼斯沙拉、鴨肝、煙燻鮭魚等經典佳餚幻化成精緻鹹點，節慶午茶食光每位 1380元起。

台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦針對此次季節限定下午茶發揮創意巧思，將雪花、耶誕老人、耶誕樹等歡樂節慶元素，幻化為一個個可愛精緻的耶誕幸福甜點，美味吸睛、令人愛不釋口，一系列令人驚豔的傑作包括：白巧克力金桔蛋糕、覆盆子開心果慕斯、巧克力太妃糖泡芙等。

鹹點則邀請位於文華精品的「Cafe de Lugano」 法籍主廚菲德烈克．朱利安（Frederic Jullien）精心打造，菲德烈克主廚曾任台北侯布雄法式餐廳的副主廚，廚藝精湛且資歷豐富的他擅長精緻法式料理，此次首度跨界創作午茶鹹點，將多款經典的法式佳餚幻化成小巧可愛的鹹點，視覺與味覺都誘人。

「耶誕雪花/ 覆盆子開心果慕斯」底層為開心果蛋糕，舖覆帶有馥郁堅果香氣的開心果慕斯以及酸甜的覆盆子果醬，為耶誕午后時光，注入經典食尚。「耶誕老人/白巧克力金桔蛋糕」外型搶眼，內餡為白巧克力慕斯與金桔奶霜搭配杏仁蛋糕組合而成，上方再襯以象徵耶誕老人的耶誕帽與皮帶造型巧克力，獨特柑橘香氣搭配杏仁蛋糕，美好滋味縈繞舌尖。

「耶誕樹/巧克力太妃糖泡芙」香草太妃糖風味的泡芙內填入濃郁誘人的榛果巧克力奶霜，並以耶誕針葉造型的巧克力點綴，精緻可愛，富有濃厚耶誕氣息。「蟹肉雞蛋沙拉起司泡芙」讓經典可口的雞蛋沙拉再升級，搭配蟹肉以及魚子醬，鮮美豐富的滋味與底層鬆軟的起司泡芙完美搭配，幸福感油然而生。

「黑櫻桃鴨肝佐紅辣椒凍」鴨肝慕斯搭配黑櫻桃醬與埃斯佩萊特紅辣椒凍，上頭再以金箔裝飾點綴，每一口都濃郁誘人。「尼斯沙拉佐鮪魚醬汁」以鮪魚、水煮蛋、番茄以及生菜組合而成的迷你版尼斯沙拉，為經典佳餚帶來令人耳目一新的體驗。

除上述美點之外，此套下午茶亦包含肉桂風味的傳統英式司康餅，外酥內鬆軟的口感，搭配季節限定的橙果蔓越莓自製果醬與德文郡凝脂奶油 (clotted cream)，口齒留香，以及香濃順口的黑森林生乳包、耶誕球造型的柚子洋梨紅茶慕斯、經典法式煙燻鮭魚巴黎布里歐以及洋蔥卡士達青豆塔，各個美味精緻、令人愛不釋口，帶來最富節慶氛圍的午茶饗宴。

「青隅」下午茶用餐時段分別為下午1時至3時以及下午3時15分至5時 ，下午茶價格皆需外加10% 服務費。

台北文華東方酒店貼心提醒：飲酒過量；有礙健康，敬請適量飲酒。