力積電（6770）今（7）日上市第二天，經過首日蜜月期大漲逾五成後，今日早盤爆量最高攻上77.1元，就快速結束蜜月行情，盤中拉回至74.5元跌1.4元跌幅近2％，力積電上市二天適逢美國費半指數拉回，台積電（2330）及聯電（2303）ADR也下跌、外資站在賣方，造成四檔晶圓代工股同步下跌。

今天至午盤過後約12點半，台積電股價在598或599元，約跌2元或1元上下游走，跌破600元大關，就跌幅來看，台積電跌幅低於1％，股價相對有撐；而力積電、聯電及世界等三檔跌幅都在1～2％。