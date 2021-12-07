據內政部實價登錄資料顯示，統計六都各火車站周遭房市數據，並針對各車站周遭的交易量排名。前十名中，高雄市及新北市各有三個車站入榜，並列第一，其中，高雄市入榜的三個車站皆集中在北高雄，分別為內惟站、新左營站及美術館站；而新北市上榜名單則包含汐止區的汐科站、汐止站以及三鐵共構的板橋站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市上榜的三個火車站皆集中在北高雄地區，其中，美術館周邊的物件更是搶手，位於美術館南北兩側的內惟站及美術館站近一年的交易量分別達561件及326件，交易熱度可見一斑。陳金萍說明，內惟站及美術館站周邊的生活圈以馬卡道路作為分界，東側的美術館特區是高雄市指標性的豪宅聚落，區域內街道規劃整齊，保留寬敞的行人空間以及開闊的建築棟距，不僅坐擁美術館園區41公頃的綠地景觀，同時也具備中山國小、七賢國中的優質學區，包括「高雄HH」、「皇苑國際館」等建案都是高雄市的指標豪宅；而在馬卡道路的另一側則是內惟生活圈，作為較早發展的區域，內惟生活圈雖然市容較為老舊，但住宅價格更加親民、區域機能也相當成熟，其中，大多數的商家集中在九如四路，包括餐飲、超商、藥妝及生活日用品等，採買上，除了連鎖量販店外，還有內惟市場、內惟夜市可供選擇，相當方便。

隨著鐵路地下化及綠園道的工程完工，陳金萍指出，過去受到平面鐵路軌道的阻隔，美術館特區及內惟生活圈雖然僅一路之隔，卻呈現截然不同的市容風貌，房價也有明顯的落差，但隨著鐵路地下化以及綠園道的工程陸續完成，美術館園區的綠地景觀效應也有機會擴展至內惟生活圈，而內惟生活圈的成熟機能也可以服務更多美術館特區的消費者，兩生活圈的差異有望逐漸消弭。