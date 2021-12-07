花蓮家扶中心7日舉辦「傳愛過好年」暖心套餐記者會，邀請受扶助家庭分享自己的故事。（羅亦晽攝）

花蓮家扶中心每年農曆春節前夕，均會辦理暖心套餐募集，幫助受助家庭感受年節氣氛，今年準備1785份，截至目前僅售出4成許。（羅亦晽攝）

花蓮家扶中心每年農曆春節前夕，均會辦理暖心套餐募集，幫助受助家庭感受年節氣氛，全家團圓一起走過人生低潮，不過今年因疫情影響，更多家庭生活大受衝擊，因此，花蓮家扶中心今年準備1785份暖心套餐，寓意為「一起幫我」，截至目前僅售出4成許，希望大眾能發揮愛心支持，讓受扶助的家庭能過個溫暖幸福年。

花蓮家扶中心7日舉辦「傳愛過好年」暖心套餐記者會，邀請受扶助家庭分享自己的故事，花蓮市長魏嘉賢、昱華文教基金會執行長王廷升、家扶扶幼委員會主委蕭雄彰等人出席，魏與王也直接購買10份暖心套餐，盼讓弱勢過好年。

受扶助家庭之一58歲的晨晨阿嬤（化名），30多年前和會家暴的前夫離婚後，1人獨自照顧2名癱瘓臥床的父母及4名孩子，雖然父母現已離世、4名孩子已長大，但她目前仍幫女兒照顧2名孫子。由於她年輕時，從事勞力工作，身上有許多舊疾，現在只要天氣一冷就會痠痛，就無法工作，且疫情影響，自己和女兒頓失工作，家中僅能靠著老本過活。

晨晨阿嬤想到因經濟拮据，2名孫子常與她一餐共吃一份便當或一碗麵時，即眼匡泛淚，並哽咽提及，2名孫子因身體不好，時常跑醫院，晚上都無法好好睡覺。不過她很感謝家扶中心長期幫忙，讓她與2名孫子的生活能漸漸恢復正常，過年還能吃到熱呼呼且豐盛的年菜，目前最大的心願，就是看著目前就讀國小的2名孫子健康成大。

花蓮家扶中心主任施政延說，目前家扶中心共幫助在地約1760戶家庭、3200名孩子，不過今年疫情嚴峻，全台都不太好過，許多家庭受到重創，5月至8月期間，家庭關懷申請救助金的件數，較去年多出近20倍。

施接著說，今年暖心套餐募集目標為1785份，每份1000元，內容為年菜一套或棉被枕頭等年貨，截至上周僅募到800多份，還有900份的落差，現在離明年春節還有1個多月的時間，希望能再加把勁，提前達標，有意捐款者，可至官網查詢，或到各據點臨櫃捐贈，期盼大眾能發揮愛心，讓更多家庭在農曆過年過個好年。