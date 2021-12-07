飯店業也有「斜槓經濟」！台北時代寓所首度推出品牌香氛 「Forest ＃56」，此款香氛自開幕以來在大廳以溫暖沉穩的木質調氣息擁抱所有下榻寓所的住客，受到許多人的喜愛、詢問度極高，團隊特別因應需求將香氛製成商品，讓旅客將寓所的氣味和記憶在離開時一同打包回府珍藏，房客在入住期間購買還可享有折扣優惠。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，在人類所有的感官中嗅覺是最敏銳的，推出自家獨有的品牌香氛不只是好聞而已，嗅覺直接與腦的記憶中心連結情感區，透過香氛在腦中存下美好難忘的回憶，結合視覺、聽覺、味覺和觸覺，傳遞完整五感行銷，更能提升品牌辨識度，創造更多讓大家愛上、離不開台北時代寓所的理由。

「Forest ＃56」的取名來自於圍繞著台北時代寓所的56棵樹，紀念寓所進駐中正區幸福里時對社區綠化的諾言實踐；台北時代寓所團隊與「嗅覺行銷股份有限公司〈Scentist Inc.〉」在開幕前經超過半年的策劃，將幾個重要元素：所在地在150年前曾為樟樹林、日治時代曾為冶鐵廠、台灣人親土親的人情味、被海洋包圍的美麗島嶼台灣等，共同討論設計出的「Forest ＃56」。

「Forest ＃56」香氣經過時間、每日氣溫、濕度以及蒞臨的賓客參與不斷變化，從溫暖厚實的木質香氣，融入柔和綿延的柑橘調，最後帶入舒適的海洋微風，點綴出些許金屬的氣息，反映台北時代寓所的設計理念和所在地理位置的歷史軌跡。