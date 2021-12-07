國立宜蘭高商參加今年度全國商科技藝競賽，獲得3座金手獎、4項優勝，學生張庭恩、歐懿萱還是職場英文與電腦繪圖職種金手獎第1名，雙雙獲得技優保送國立科技大學資格，宜商是全國唯一獲得2項第1名的學校，優異的成績也創了校史最佳紀錄。

張庭恩是宜蘭高商應用英語科學生，她說，國小六年級時與姊姊去英文補習班，發現自己對英文相當有興趣，她學好英文的關鍵是閱讀英文小說、期刊，很多人學不好英文往往是單字背不起來，但多複習、多看文章，即便沒有特別去背單字，但在閱讀過程中，看到頻繁出現的單字自然能記得起來。

她說，職場英文職種技藝競賽考學科、作文、英文簡報，英文簡報最困難，必須在1小時內閱讀一篇文章，並上台報告5分鐘分析；雖然已成為準大學生，張庭恩尚未確定該選擇哪所學校，但未來會持續往外文努力、精進。

宜蘭高商多媒體設計科的歐懿萱，獲得電腦繪圖職種金手獎第1名，與張庭恩都獲得技優保送國立科大資格，她說，從小就喜歡畫圖，覺得這是她未來的出路，因此選擇了宜商設計科。

歐懿萱說，術科考試時間長達4小時，題目是為下次奧運畫吉祥物，下屆奧運舉辦場地是法國，法國的國鳥是「公雞」，考試以公雞為主題，能獲得第1名，她認為抓住「吉祥物」的意涵，「畫出活潑的感覺，我畫得更可愛！」未來希望可從事動畫工作。

除了張庭恩、歐懿萱外，國際貿易科林志恆在商業簡報職種獲得金手獎第6名，獲技優入學甄選資格，可增加甄審總分25％；獲得優勝的4名學生分別是程式設計職種資處科黃浩恩、商業廣告職種設計科李沛岑、網頁設計職種資處科江以丞、文書處理職種資處科林若庭。

校長洪重賢說，宜蘭高商的選手有優越的表現，也是來自師長辛勤的指導，老師與同學們利用課餘時間或例假日到學校練習，家長會、校友會、教育基金會也提供不少資源，是老師與選手們最大的支援與後盾。