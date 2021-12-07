搶攻國旅龐大商機，晶華酒店集團旗下捷絲旅台南十鼓館館內餐廳「Just Café 捷食藝」大秀餐飲實力，今年推出聖誕套餐，首度開放自助沙拉與甜點吧迎賓，為提升多元旅宿體驗，更攜手德國「新天鵝堡桌遊」提供卡卡頌、德國心臟病等多款熱門桌遊租借服務，為佳節出遊的團聚時光，增添更多歡樂回憶。

捷絲旅台南十鼓館一樓「Just Café 捷食藝」餐廳，原本的設定即是以主餐搭配自助沙拉吧以及甜點吧的方式宴饗饕客，六月開幕時因應疫情三級警戒，供餐模式調整為個人套餐，至此選擇在最適合享用大餐的聖誕佳節，期間限定以全貌面市。

豐盛的聖誕套餐提供主餐三選一，首推紅酒慢燉和牛頰，嚴選軟嫩富含膠質的澳洲和牛頰，以紅酒及肉骨原汁慢燉，醬汁濃郁味道飽滿，入口酒香四溢。另外還有低溫舒肥碳烤噶瑪蘭黑豬，肉質細緻甘甜，佐以波菜烤蛋及培根蘆筍，精采呈現在地食材的風味。最後是經典爐烤法式嫩春雞，以百里香、迷迭香等香料醃製，爐烤後外皮酥脆鮮嫩多汁，展現多重口感與滋味，以上均搭配眾所期待自助式沙拉及甜點吧，加上冬天是草莓的盛產季節，餐台上特別供應多款以草莓為主題的手工甜品，為溫馨的冬日節慶饗宴作結。

為體貼旅人的荷包，前來台南歡度聖誕並於捷絲旅官網訂房加購高鐵車票可享全台最低六折優惠，飯店距離高鐵台南站僅需15分鐘車程，可以為旅程省下許多交通費用與時間。為迎接闔家歡聚度假的旅客，捷絲旅品牌長期合作夥伴-德國「新天鵝堡桌遊」也於台南十鼓館提供數款多人同樂、刺激的熱門桌遊，房客於入住期間可攜手挑戰饒富趣味的各式遊戲，不論是如同中古時代君王諸侯開拓卡卡頌版圖、或者是講求眼明手快的德國心臟病，大人於玩樂中培養團隊默契，孩子則可強化邏輯組織與專注能力，寓教於樂創造歡聚時光。

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