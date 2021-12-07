潭子區中山路1段巷內排水溝年久失修，出現下陷、龜裂及滲漏波及民宅等問題。（市議員賴朝國服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子區中山路1段巷內排水溝年久失修，出現下陷、龜裂及滲漏波及民宅等問題，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國接獲當地里長及民眾陳情，7日邀集相關單位現勘，台中市養工處允諾優先評估處理，通過後會儘速辦理設計、發包改善，總長度約300公尺，總工程經費約480萬元。

賴朝國指出，潭子區中山路1段13號連接中山路1段15巷內及復興路1段5巷排水溝使用都超過30年，出現溝牆龜裂滲漏汙水的問題，由於臨溝的商家民宅順著地形興建，滲水造成汙水侵入民宅，嚴重影響安全衛生，地方民眾希望儘速辦理改善，避免不必要汙染及意外一再發生，並要求養工處立即辦理改善工程，確保人民生命財產安全。

當地家興里長莊世雄說，位在家興里中山路1段13號一棟公寓大廈，這幾年來地下室都有嚴重滲水狀況，而且越來越嚴重，經過不斷抓漏，發現外面道路排水溝破掉，便向立委楊瓊瓔及市議員賴朝國陳情，共同尋找解決之道。

楊瓊瓔強調，該處排水溝年久失修、下陷及排水溝滲漏，確有立即改善的必要，依里長及多數民眾建議，養工處會立即進行評估、改善，預估汛期前進場施工。

賴朝國表示，會勘後與台中市養工處取得共識，爭取總經費480萬元進行排水溝工程改善，總長度約300公尺，將建請養工處於汛期前進場改善，讓潭子區居民的生命財產安全獲得更大的保障。