《駭客任務》系列最新篇章《駭客任務：復活》7日凌晨重磅發布全新預告，該片由原系列鬼才導演拉娜華卓斯基（Lana Wachowski）執導，基努李維（Keanu Reeves）與凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）時隔19年再度攜手回歸寫下新篇章，預告中過去與現在的畫面互相交錯，虛擬與真實世界的界線似乎變得模糊，可以看到「尼歐、重返母體，費盡心力找到「崔妮蒂」，重現一段長達20年的愛情故事，一連串精彩的動作場面也讓影迷更加期待。

《駭客任務：復活》重回有兩個現實的世界，一個是日常生活，另一個則是存在於日常的背後。湯瑪斯安德森想要找出他的現實是真實的，還是想像出來的，同時真正了解自己，所以他必須再次選擇「跟著白兔走」。儘管一切都像是幻覺，但如果尼歐曾經學到什麼，那就是唯有透過選擇才能進出母體，尋找背後的真相。雖然尼歐早就知道他會做出何種選擇，但他不知道的是，母體變得比以前更強大、更堅固、更危險，也更似曾相識。

這回原班人馬基努李維與凱莉安摩絲回歸主演，重新飾演各自的經典角色，基努李維再次飾演「湯瑪斯安德森／尼歐」這個雙重角色，他曾經從母體逃出，成為人類的救星。凱莉安摩絲飾演女戰士崔妮蒂，又或者是現為人母、熱愛飆重機的蒂芙妮。

潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）也回歸飾演做事果斷的將軍「奈爾碧」，她曾經為了錫安的存續而奮戰，如今她將人民的福祉擺在首位。儘管她對於尼歐重返後的影響力抱持懷疑，她的眼神仍流露著令人熟悉的熱情。機智的「莫斐斯」則是由葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）飾演，他總是作為尼歐的嚮導，同時也在自我發現的旅程中，實現自己更偉大的目標。

片中其他角色包含潔西卡漢維克（Jessica Henwick）飾演的駭客「兔兒」，願意冒險找到拯救人類的救世主；強納森葛洛夫（Jonathan Groff）飾演的「史密斯」，是湯瑪斯安德森的事業夥伴，圓滑又自信滿滿；尼爾派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）飾演的「分析師」，是湯瑪斯安德森的治療師，與他一起了解夢境背後的意義；琵艷卡喬普拉（Priyanka Chopra）飾演的「沙諦」，有著超齡智慧並能看清真相。《駭客任務：復活》將於12月22日全台上映。