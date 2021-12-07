新北市某公司吳姓董事，與公司負責網路行銷的陳姓女子發生婚外情，被自己女兒發現跟監，通知母親到辦公室抓姦，發現父親與其他女人共處，而吳還告訴兒子，「60歲還是會有生理需求」，氣得妻子怒告小姐侵害配偶權求償200萬，士林地院依吳妻與兒女的對話錄音，認定吳男確有和陳女發生婚外性行為，判處陳女要賠償吳妻60萬元。

吳的女兒站在母親一邊，證稱早就質疑父親外面有女人，2019年間，在公車看到父親以及小三，隨即到公司看燈亮著，而當天父親並沒有回家睡覺，於是找媽媽進入公司，發現房間桌上有藥袋，上面寫著陳女的名字。

隔天年初，家人就質疑吳是否有外遇，吳回答有，並稱「男人到了60歲還是會有生理需求」。後來，吳妻與兒女質問吳男，吳稱：「我跟她有不正常的關係」、「我承認我錯了，不應該一時衝動做那件事。」，反遭兒子質疑「這不是一時衝動，而是很長一段時間，做那件事情的時候，你有沒有想過這個家？」吳妻更氣憤說「所以你跟她再一起合理化？跟她打炮合理化？」、「你背叛我、棄離家庭違反婚姻衝程，不要在那邊滿嘴仁義道德，一手念經一手摸乳。」吳只說稱對不起「我不是個好爸爸」。

法官認為，全家人質疑吳男偷吃時，對於「打炮」、「在一起」、「偷吃」、「兩人愛的小窩」，吳男只有道歉乞求原諒，顯示吳確實與陳女有婚外不倫往來，陳女侵害吳妻的配偶權，使得吳妻原有婚姻家庭生活瀕臨破碎，判決應賠償60萬元精神慰撫金，可上訴。