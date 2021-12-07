2021年來到尾聲，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，處女座、天蠍座、水瓶座、雙子座在年末迎來大豐收，運勢明顯提升，度過順遂的年底時光。

▍1.處女座

雖然已經步入冬季，但對於處女座來說卻充滿了無限生機，本職工作步入穩定期，經濟不需煩惱，還會有錢財方面的意外驚喜。年末的工作雖然忙碌又繁瑣，但只要用細心和耐心面對，腳踏實地執行，就能嚐到努力付出後的甜美成果，就連職場小人也會遠離你，你的付出終將得到回報，所有的努力都不會白費。不過，建議該表現自己的時候不要過分謙虛，勇敢展現實力，能獲得更多機會。

▍2.天蠍座

天蠍座防備心比較重，但內心極度渴望被認同，而年底你將在周圍人肯定的眼神中，找到想像不到的快樂。這段時間會提出許多新奇的點子，創造力大爆發，讓你表現亮眼，獲得大家的讚賞，還有機會加入最有發展性的團隊，成為眾人矚目的焦點，拋下你的顧慮勇敢向前衝吧！記住，把眼光放長遠些，問題都能迎刃而解。

▍3.水瓶座

水瓶座平時花時間、花精力不斷充實自我，這些實力終於在年末派上用場，開始體會到做事順風順水的暢快感。強勁的工作氣勢，讓你迎來一波被提攜的機會，若能把握機會，正財也會因為薪水的增加而更上一層樓。當然，這段時間身邊競爭者也不少，以平常心看待，做好自己分內的事，這樣的競爭反而會帶來向上的動力。但是對自己充滿信心的同時，切忌驕傲過頭，小心被嫉妒者盯上。

▍4.雙子座

越臨近年底，雙子座的桃花指數就越高，終於可以和喜歡的人好好談一場戀愛了，如果有人想批評你的戀情，聽聽就算了，不必放在心上，更不要因此影響了兩人的感情，你給的信任感越足夠，對方的安全感就越大。單身的你多展示自己的才華，能吸引異性主動搭訕，年底要多參加社交活動，就能遇到好緣分。

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