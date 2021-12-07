珍愛藻礁公投領銜人潘忠政7日帶領立委李德維等人，趁潮水退趕赴實地再度勘查。（潘忠政提供／陳夢茹桃園傳真）

潘忠政表示，中油為了固定棧橋橋墩，有鋪設混凝土，另外還打樁，這些工程都是在破壞藻礁。（潘忠政提供／陳夢茹桃園傳真）

藻礁公投議題持續延燒，國民黨籍立委蔣萬安1日曾召集立院社福衛環委員至觀音考察，中油當時表示藻礁被破壞的範圍約0.4公頃，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政7日帶領立委李德維等人，趁潮水退趕赴實地再度勘查，潘直呼，樁像是從藻礁上長出鐵棒，他真的於心不忍。

蔣萬安1日原要勘查藻礁，但不適逢退潮時間，無法下去直擊，7日改由立委李德維代班，與潘忠政、中油公司代表等人共赴三接棧橋施工現場勘查，退潮時發現臨時棧橋鐵架下方的確插在藻礁上，旁邊還有混凝土覆蓋藻礁。

潘忠政表示，中油為了固定棧橋橋墩有鋪設混凝土，另外還打樁，這些工程都是在破壞藻礁，現場更可看見打樁的部分像是「藻礁上長出來的鐵棒」，痛批政府完全不顧生態保育。

談及中油曾說藻礁被破壞的範圍約0.4公頃，影響面積已經很小。潘忠政冷笑回應「不可能！」，有個橋墩旁邊鋪設混凝土固定，他初估那邊就有0.2公頃，中油做了那麼多個橋墩，有可能影響範圍只有0.4公頃嗎？「潮水退了就知道是誰沒穿褲子！」。