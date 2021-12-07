為響應大陸官方「共同富裕」方針，香港地產發展商新世界發展宣布，將以「居者有其屋」理念，透過成本價、非營利的形式出售高品質、可負擔的住房單位，售價可低至市價的5到6折，預計將先拿出300套住宅單位作為試點，待成熟之後再擴大計畫規模。

在如何出售的部分，根據上觀新聞引述新世界發展表示，將採用系列創新措施，例如「超低首付」，也就是買家可用最低到房價5％來繳納首付款。在此之前，按照規定只有首套自住房購房者，在房屋總價不高於800萬港幣情況下，才能享受10％的超低首付購房。

另外還有種新模式，被新世界稱為「漸進式供款」，讓買家可先就購買單位的50％房價（相當於市場價25％）來計算第一階段貸款，剩下50％可在成交後10 年內，一次性或分階段按揭供款。

香港多年來被喻為全世界最難買得起房的城市之一，難度甚至超越新加坡與東京。以70到100平方公尺房屋為例，港島每平方公尺均價為22萬港幣，九龍為19萬港幣，而與深圳一河之隔的新界也要13.4萬港幣，讓平抑房價是連續幾屆香港政府的重點施政目標。