我國道ETC技術成功輸出！遠通電收與泰國BGSR聯營集團簽約合作新建高速公路M6／M81案，將提供電子收費系統與交控系統整合設計、建置與輔導維運，透過智慧化管理解決泰國長久以來的塞車問題，最快2025年完工。遠通電收總經理張永昌表示，本次合作案是台灣系統整案輸出的第1例，為ETC國家隊新南向的一大步。

「零接觸」的高速公路在台灣已是常態，其實ETC系統背後整合難度高，我國能做到交易正確率高達99.9％、可收費成功率達99.97％，展現我國ITS實力，多次拿下國內外獎項，更吸引許多新南向國家前來取經。泰國針對M6／M81兩大高速公路挹注390億泰銖（約新台幣333億元），要將台灣高速公路電子收費經驗移植到泰國的高速公路。

泰國擁有近7000萬人口，登記車輛超過1800萬輛，交通壅塞是經濟發展一大痛點，主管機關自2017年起推動20年期高速公路發展計畫，預計至2036年完成21條、總長6612公里的高速公路路網，本次與ETC台灣隊合作的M6、M81道路，是計劃中最早興建完工的高速公路。

遠通電收指出，台灣高速公路每日擁有約320萬輛次的車流量、近1600萬筆交易，是全世界第一個國道系統全面電子收費國家、第一個全面轉換成無柵欄電子計程收費國家，以及以長達926公里的計程收費路網位居世界第一。

張永昌指出，國道電子收費已成為世界趨勢，因應後疫情時代的防疫新生活，「零接觸」的國道電子收費系統受到各國高度重視，也加速智慧交通的推廣與發展，台灣國道經驗可提供世界各國有力參考。

此外，遠通電收子公司遠創智慧近期協助泰國推動多車道自由流（M-Flow），以M9高速公路為旗艦示範道路，已於今年第4季開始試行，年底更將此經驗帶至馬來西亞，協助其第一個多車道自由流門架建置示範案並整合電子錢包應用。