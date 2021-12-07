林秉樞過往歷史不斷被挖出，日前有媒體取得ATM交易明細表，指林秉樞疑在銀行有超過2300萬元的可用餘額，今則有媒體披露，該明細是林教唆友人P圖偽造出來的。不過林秉樞的金流已引發外界質疑，臉書粉專「不演了新聞台」直言，基本上傻子才會相信林秉樞的交易明細顯示有2300多萬元是P圖；至於為何要說這麼爛的謊言來「洗地」，該粉專表示「因為塔綠班急了！」

「不演了新聞台」今（7）日在臉書發文指出，什麼都是虛的，只有金流是真的，「他們害怕被抓到錢從哪裡來？又要用去哪？這才是這個案子真正的深水區，再查，會動搖黨本。」

（圖／摘自不演了新聞台臉書）

先前有媒體報導指稱取得一份ATM交易明細表，發現無業的林秉樞疑在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，竟有超過2300萬元餘額。對於林秉樞與銀行的往來狀況，永豐銀行表示，「客戶與銀行的存款往來等都是個人資料，無法對外提供」。

不過根據《鏡週刊》今日報導，林秉樞的一位密友兼秘書，透過友人告訴該媒體記者，林秉樞的2300多萬元的提款明細，是林秉樞教唆友人P圖偽造，並提供另一張9月的提款明細，顯示該帳戶只有377萬元；而該友人也稱，林秉樞會把這些假單據存在手機相本，不時傳給朋友彰顯自己身價。