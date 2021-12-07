民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴事件持續擴大，傳檢警已從林的「備份豆腐」的隨身碟中發現，他和政商名流及喬事的關鍵對話截圖。對此，資深媒體人黃揚明出，這裡面最讓政商界害怕的，就是「完整備份相簿」資料夾，那些跟林秉樞互動過的政商名流，恐怕現在都「挫咧等」。

據《鏡週刊》今（7日）報導，檢警扣押林秉樞的手機、隨身碟及俗稱「備份豆腐」的隨身碟等證物後，還原其手機發現，林與政商名流往來、喬事的關鍵對話截圖，都分門別類放在資料夾裡，存在「備份豆腐」中，初步估計超過1萬2千多張，其中還有多名女友的私密照片及親密影片。

對此，黃揚明也在臉書發文表示，除了貴婦炒股對話、立委餐敘照片外，最讓政商界害怕的，就是「完整備份相簿」資料夾中，有1萬2千多個檔案，哪些人跟林秉樞互動過，恐怕現在都「挫咧等」。黃質疑，這會不會成為又一次的「百官行述」，還有多少政商名流與林秉樞有令人傻眼的互動？可能會演變成為一場驚悚的連續劇。

另外，針對外傳林秉樞2300萬的明細圖是P圖偽造，黃揚明認為，用去年9月的7-11ATM提款明細表，餘額為3百多萬，要佐證去年11月的全家ATM提款明細表餘額2千多萬是P圖，證據力道還不夠強，但既然已有政治人物前往北檢告發，那就請司法查個水落石出。

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