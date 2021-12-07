民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，意外扯出林與網軍有所牽連。台北市長柯文哲昨日深夜於臉書發文質問行政院長蘇貞昌「是誰讓網軍呼風喚雨？一邊說要處理不當黨產，一邊拿國家資源剷除異己？」

柯文哲指出，蘇貞昌以前當美麗島辯護律師，換來台灣民主，結果解嚴34年來，一黨專政看似落幕，其實只是轉移，黨政軍從未退出媒體，對言論的扼殺及自由的箝制也未休止。

柯文哲說，政治人物、名嘴、網軍跟特定媒體，結合成一條龍產業鏈，成為假訊息的幕後黑手。斷章取義、作哏圖，丟到特定粉專廣傳，再由名嘴、民代接手，抹黑、抹黃、抹紅無所不抹。

柯文哲表示，現在塑造假民意、造謠帶風向樣樣來，玩到走火入魔處，人民早已分不清什麼是事實，也沒有道德底線。

柯文哲質問蘇貞昌，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？並質疑「有人一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，卻一邊拿著國家資源來剷除異己。」

柯文哲指出，蔡英文總統在「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」高喊轉型正義、邁向和解，但要請問，現在是誰在同胞裡製造敵人？

柯文哲說，蘇貞昌應該遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害。政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡。