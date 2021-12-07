台灣ETC落地泰國，遠通電收今（7）日宣布，與泰國BGSR聯營集團簽約合作新建高速公路M6／M81案，預計最快2025年完工。遠通電收執行董事兼總經理張永昌表示，此案是台灣系統整案輸出的首例，臺灣零接觸交通改革經驗，將成為泰國建構自由流（free-flow）ETC的借鏡，及為該國智慧交通（ITS）發展計畫布局。

泰國針對M6／M81兩大高速公路挹注390億泰銖（約台幣333億元），本次與遠通電收合作的BGSR聯營集團，取自BTS、GULF、STEC和RATCH四大組成公司名稱第一個字母，以因應高速公路營運與維運建置的龐大工程，BGSR期待透過此次的合作，將臺灣著名的高速公路電子收費經驗移植到泰國高速公路。

台灣高速公路每日有高達320萬輛次車流量及近1600萬筆交易量，推行電子收費行之有年，並創下三項世界第一：第一個國道系統全面電子收費國家、第一個全面轉換成無柵欄電子計程收費國家、以長達926公里的計程收費路網位居世界第一。台灣ITS實力多次榮獲國內外獎項，吸引許多新南向國家前來取經。

遠通電收攜手工研院、大同世界科技、台灣世曦、研華科技、研揚科技、凌群電腦、華電聯網、遠創智慧等多家臺灣代表廠商，打造「ETC國家隊」進軍海外市場，以泰國為海外布局首站，以創新的智慧高速公路設計，拿下本次M6/M81標案，期望帶動智慧交通科技產業化。

張永昌指出，國道電子收費是世界趨勢，因應後疫情時代防疫新生活，零接觸的國道電子收費系統受到各國高度重視，也加速智慧交通的推廣與發展，台灣國道多車道自由流的建設經驗，讓世界看見台灣智慧交通科技的能量。

泰國有近七千萬人口，登記車輛超過一千八百萬輛，長年以來壅塞的交通為一大痛點。泰國高速公路主管機關自2017年起開始推動20年期高速公路發展計畫，預計2036年完成21條、總長6612公里之高速公路路網，本次與ETC台灣隊合作的M6、M81道路，是計劃中最早興建完工的高速公路，其中M6銜接泰國曼谷環外道路往東北部、M81則通往西部，全長共計330公里。

此外，遠通電收子公司遠創智慧近期協助泰國推動多車道自由流，以M9高速公路為旗艦示範道路，已於今年第四季試行，年底更將此經驗帶至馬來西亞，協助其第一個多車道自由流門架建置示範案（POC）並整合電子錢包應用，持續南向鋪建「零接觸」智慧交通。