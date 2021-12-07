中風多年的79歲何姓老翁今年2月在家氣絕身亡，醫護人員替何翁急救時、在他嘴裡找到一小塊黑糖糕，初判為不慎噎死。但法醫事後相驗，驚爆何翁真正死因是被虐致死。何妻才坦承年輕時常被家暴，照顧臥病在床的何翁心力交瘁又心有不甘才動手報復，高雄地檢署偵結後依傷害致死罪將何妻起訴。

今年2月2日下午，臥病在床的何翁突然失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。急救人員在何翁口中找到一塊殘留的黑糖糕，初判應是吞嚥不慎噎死。但檢察官會同法醫相驗時，發現何翁身上有大片不明瘀傷，疑似長期遭人鈍擊，造成胸壁組織肌肉和軟組織新舊大量內出血，續發低血溶性休克死亡。

事後檢警傳喚何妻說明，何妻一度表示何翁胸口瘀傷是他自己不慎翻下床導致。但何翁的孫子卻爆料，奶奶多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，他見出手太重還曾勸奶奶別再打了。

何翁的兒子供稱，爸爸年輕時曾出手家暴媽媽，可能是長期照顧父親太累，他曾目睹母親出拳打爸爸，出言制止後，母親才哭訴她年輕遭父親家暴的往事。

高雄地檢署依相關證據證詞，認定何翁長期遭到何妻凌虐導致傷重不治，全案偵結後依傷害致死罪將何妻起訴。

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